Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak.
Okan Buruk'tan radikal tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Zorlu maç 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. 11 hafta sonunda ligde ilk sırada bulunan Cimbom, kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 1 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Galatasaray'ın rakibi Hatayspor ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.