Ndombele, Kerem Demirbay ve Oliveira'dan verim alamayan Galatasaray, ocak ayını yine hareketli geçirecek gibi görünüyor.
Galatasaray için çifte fırsat! Biri ManU diğeri PSG'den...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncu listede yer alırken iki isim öne çıktı. Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyuncuların biri Manchester United diğeri ise PSG'de forma giyiyor... GS SPOR HABERLERİ
Ndombele, Kerem Demirbay ve Oliveira'dan verim alamayan Galatasaray, ocak ayını yine hareketli geçirecek gibi görünüyor.
Aslan'ın hedefinde şimdilik iki isim ön plana çıkmış durumda.
Bu futbolcuların ilki Manchester United'la yollarının ayrılması beklenen Van de Beek...