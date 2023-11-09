Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
G.Saray'dan Sacha Boey hamlesi!
9 Kasım 2023 Döviz Kuru!
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Buruk'tan hakeme sert eleştiri! Buruk'tan hakeme sert eleştiri! 01:42
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