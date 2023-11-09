Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih deplasmanına çıktı.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Bayern Münih maçı hakemine olay sözler! O ifadeler kameralara yansıdı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar çekişmeli maçta verilen hakem kararlarından memnun kalmadı. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, mücadele boyunca Portekizli hakem Antonio Nobre'ye tepki gösterdiği görülmüştü. Okan Buruk'un, hakem Nobre'ye söylediği ve kameralara yansıyan o ifadeler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom zorlu müsabakayı 2-1 kaybetti.
Bayern'in golleri Kane'den gelirken, sarı kırmızılıların tek golünü Bakambu kaydetti.