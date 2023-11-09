TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray istiyordu! Verdiği kararla herkesi şaşırttı

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, yoğun bir şekilde çalışmasına karşın daha önce istediği yıldız bir ismi kadrosuna katamamıştı. Tecrübeli oyuncu şimdi ise herkesi şaşırtan bir karar verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 13:24