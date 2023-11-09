Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, tercihini Benfica'dan yana kullanmıştı.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray istiyordu! Verdiği kararla herkesi şaşırttı
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, yoğun bir şekilde çalışmasına karşın daha önce istediği yıldız bir ismi kadrosuna katamamıştı. Tecrübeli oyuncu şimdi ise herkesi şaşırtan bir karar verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı müzesine götüren tecrübeli yıldız, yeni takımına da fırtına gibi başladı.
Benfica formasıyla bu sezon toplamda 13 maça çıkan Di Maria, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.