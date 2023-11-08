UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Cedric Bakambu açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu, "Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu da yolda devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, Cedric Bakambu mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu da yolda devam etmeliyiz.

Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz.