UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.
Galatasaray dev gelirden oldu! İşte kaçan o rakam
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 4. maçında deplasmanda konuk olduğu Bayern Münih'e 2-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar çıktığı 4 mücadelede aldığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle UEFA'dan gelecek önemli bir geliri de elinin tersiyle itmiş oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.
A Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi.