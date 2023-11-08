UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'le karşı karşıya geldi. Maçın sonuna kadar başa baş mücadele eden sarı-kırmızılılar, maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. İşte Bayern Münih-Galatasaray maçının geniş özeti ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bavyera ekibi 2-1 kazandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. G.Saray'ın tek golü ise 90+3'te Cedric Bakambu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan G.Saray ise 4 puanda kaldı.

Grubun 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ise sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak.

G.SARAY TARAFTARINDAN DEPLASMANDA YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün dışında stadın diğer bölümlerinde de yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.

61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.

GOL! 80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0

GOL! 86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0

GOL! 90. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.