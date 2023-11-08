Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor.
Thomas Partey'den transfer kararı! Galatasaray...
Galatasaray'da orta saha transferi için arayışlar devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Premier Lig'de Arsenal forması giyen Thomas Partey'i gündemine almıştı. Ganalı orta sahanın transferle ilgili kararı belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda devre arası için 1 numaralı gündem maddesi orta saha takviyesi.
Cimbom sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamamıştı.