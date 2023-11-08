Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımların çalışmaları da hız kazandı.
İngiliz ekibi devrede! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde zorlu rakip
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Ezeli rakiplerin istediği oyuncu için İngiliz ekibi devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan orta saha oyuncusu Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Leicester'lı oyuncunun ocakta transferi gerçekleşebilir.