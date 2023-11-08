İngiliz ekibi devrede! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde zorlu rakip

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Ezeli rakiplerin istediği oyuncu için İngiliz ekibi devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 10:38