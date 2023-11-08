TRANSFER HABERİ - İspanyol devi Galatasaray'ın kapısını çalacak! Yıldız isim ocakta yolcu

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, ligde ve Avrupa'da gidişatını sürdürüyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerle gücüne güç katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibe şok bir haber geldi. İspanyol devi, Cimbom'un yıldız ismini devre arasında transfer etmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)