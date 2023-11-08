Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan hastalık açıklaması! İşte son durumu
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu ve birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Tüm kontrollerini yaptırdığını dile getiren Wanda Nara, hastalığıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler...
Geçtiğimiz günlerde hastalığının lösemi olduğunu duyuran Wanda Nara, Arjantin'den sunucu Angel de Brito'ya konuştu.
Angel de Brito, Wanda Nara'nın Arjantin'e gelmesi ve Fundaleu'dan tedavi merkezinde doktor Miguel Pavlovsky ile görüşmesinin ardından kendisine attığı mesajı paylaştı.