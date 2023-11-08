Ocak ayı transfer dönemi yaklaşmaya başladı.
TRANSFER HABERİ - İtalyan gazeteci müjdeyi verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi
Ocak ayında başlayacak olan transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında ilgilendikleri oyuncu hakkında müjdeli haberi aldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yıldız ismin devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacağını açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ).
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler, çalışmalara başladı.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, ocak ayında önemli takviyeler yapmayı düşünüyor.