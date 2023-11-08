Galatasaray'da Sacha Boey geçen sezon yükselen performansını bu sezon da devam ettiriyor.
GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş itiraf! "Galatasaray ile temasa geçtiler"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Sacha Boey'dan transferine dair dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Boey'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ
23 yaşındaki oyuncunun adı Premier Lig devleri ile anılırken yaz transfer döneminde Arsenal ile bazı görüşmeler gerçekleştiğini açıkladı.
CARRE'ye konuşan Sacha Boey, "Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı.