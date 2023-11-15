TRANSFER HABERİ | Galatasaray sol bek sorununa çözüm buldu! Jose Mourinho'nun gözdesi alınacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı hedefleyen Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı. Devre arasında kadroya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılarda ilk hedef sol bek mevkisi. Son 2 sezondur bu mevkiden istediği verimi alamayan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu. Galatasaray yönetimi ise transfer için düğmeye bastı. O yıldız futbolcu için çalışmalar başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023- 10:09