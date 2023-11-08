Bayern Münih ile bugün kritik bir maçta karşı karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncular yine gözlem altında olacak.
GALATASARAY HABERLERİ: Münih maçına menajer akını! 5 yıldıza transfer kancası
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ünlü menajer ve scoutların bu maçı izlemek için stada geleceği ve sarı-kırmızılılardan 5 yıldızı takip edeceği kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar'da son 2 sezonda müthiş performans gösteren Sacha Boey, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dev takımların radarında...
Takvim'in haberine göre; çok sayıda ünlü menajer ve scoutun Bayern Münih maçında bu yıldızları yakından takip edeceği öğrenildi.