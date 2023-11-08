UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar alarak gruptan çıkma yolunda bir adım daha kaydetmek istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve Bayern Münih maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray yine zorlu bir maçın arifesinde... Bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen ve göğsümüzü kabartan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bugün deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak maç 23.00'te başlayacak. İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan temsilcimiz, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise sahada çok iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.

BUGÜNE KADAR HİÇ YENEMEDİK

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018- 2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ancak 'Avrupa fatihi' unvanına sahip olan sarı-kırmızılı takım, Alman takımlarıyla deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Bugüne kadar Türk takımları, Bayern Münih'i hiç yenemedi ama iki sezondur oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Galatasaray'ın bütün bu olumsuz istatistiklere son vermesini ve Türkiye'ye yeni bir zafer daha yaşatmasını bekliyoruz.

ALMANLAR ÇEKİNCELİ

Alman medyasında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın ilk maçtaki etkili futboluna dikkat çekildi ve çekinilmesi gereken bir takım olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu olduğu belirtilirken Kerem, İcardi, Ziyech, Zaha, Tete, Toreira gibi oyunculara mutlaka dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İstanbul'da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

312

Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. maçına çıkacak. Aslan, oynanan 311 maçta 112 defa sahadan galip ayrılırken, 116 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Cimbom, rakip fileleri 419 kez havalandırırken, kalesinde 460 gol gördü.

120

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakaların 29'undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de yenilk ayrıldı. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı.

OLİVEİRA SINIRDA

Grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, bugünkü karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

BAYERN MÜNİH'TE 3 EKSİK

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada süre alamayacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

B. Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane.

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.