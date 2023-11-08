UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United deplasmanına konuk olmuştu.
Galatasaraylılar bu sözlere çok kızacak! Paul Scholes'tan olay açıklama
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın efsane futbolcusu Paul Scholes, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Kırmızı Şeytanlar'ın Devler Ligi'ndeki grubunu değerlendiren efsane isim, Galatasaraylıları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atmıştı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetmişti.