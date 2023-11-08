UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçlar öncesi 4 puanla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu. İşte Cimbom'un Devler Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalleri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Grubundaki 4. maçta Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak sarı kırmızılıların bir gözü de Kopenhag Manchester United maçında olacak.
Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek.