UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesinden taraftarlarına uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı! Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadığımız deplasman karşılaşmasında yaşanan tribün olayları gerekçe gösterilerek UEFA tarafından "Deplasman tribününe 1 maç seyirci götürememe" cezasıyla karşı karşıya kalmış; itirazımız sonrası bu ceza 2 yıl süreyle askıya alınmıştı.

Şimdi önümüzde Bayern Münih deplasmanı var. Büyük Galatasaray taraftarına düşen; maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında cezai sınırlara girecek olaylardan uzak durarak takımını 90 dakika boyunca desteklemektir. Aksi yöndeki davranışlar, takımımızı ve taraftarımızı önümüzdeki deplasmanlarda birbirinden yoksun bırakma tehlikesi taşıyacaktır.

Bu bilinçle, Münih deplasmanında tribünde yerini alacak taraftarlarımızdan, Galatasaray'ın taraftarıyla bir bütün olduğunu hep hatırlayarak, Kulübümüzü UEFA ile karşı karşıya getirecek hareketlerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.