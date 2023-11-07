UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Alman temsilcileriyle deplasmanda yapılan maçlarda daha başarılı bir performans sergiliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Almanya deplasmanı...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların o istatistiği dikkat çekti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 32. maç olacak.