Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kariyerine ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERİ | Kerem Aktürkoğlu geleceği hakkında konuştu! "Yurt dışına transfer olmak..."
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, geleceği hakkında konuştu. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan yıldız futbolcu, transferi hakkında flaş sözler sarf etti. İşte Kerem'in sözleri... | Galatasaray haberleri
Milliyet'in Transfermarkt'ın röportajını derlediği haberde; Kerem Aktürkoğlu, transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.
Transfermarkt Almanya, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile bir röportaj yaptı.