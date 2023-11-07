Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Bayern Münih maçında sahada olacak mı?
Kasımpaşa maçında 3 puanı alan Galatasaray, Muslera'yı kaybetti. Sakatlık geçiren tecrübeli file bekçisi için flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı kaleci, Bayern Münih maçı öncesi flaş talepte bulundu. İşte son dakika Muslera gelişmesi... | Galatasaray haberleri
Cimbom, Süper Lig'de galibiyet serisini 10 maça çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
3 puanın sevincini yaşayan sarı kırmızılılar diğer yandan Muslera'nın sakatlık şokunu yaşadı.