İspanyol devi Sevilla'da gözden düşen Marcao, yeniden Süper Lig'e dönüyor.
TRANSFER HABERİ: İspanyol basınından bomba iddia! Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor
Ligde liderliği eline alan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson takımdan ayrılmak istiyor. Cimbom, Danimarkalı futbolcunun yerine eski yıldızını getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Victor Nelsson ile ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da stoper arayışı başladı.
Savunma hattına önemli bir alternatif arayan Cimbom, gözünü eski yıldızına dikti.