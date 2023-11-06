Galatasaray'da Bayern Münih mesaisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 20:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023- 20:50