Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Bayern Münih karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Bayern Münih maçı hazırlıklarımız devam ediyor. #FCBvGS #UCL pic.twitter.com/dFgp1a833l— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2023