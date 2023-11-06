Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'da köstebek var! Kadroyu kim sızdırdı?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da köstebek skandalı ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk kadronun sızdırıldığını ifade ederken yönetim köstebek avına çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.11.2023- 12:19
Sarı-kırmızılıların gollerini, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha kaydetti.
3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.