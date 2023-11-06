TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi ocakta ayrılıyor! Resmi görüşmeler başladı

Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte birçok isim, Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Cimbom yıldız ismine İngiltere'den çok sayıda talip var. İddiaya göre İngiliz devi, yıldız isim için yönetim ile görüşmelere resmen başladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)