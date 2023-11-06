Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"FENERBAHÇE DİVAN KURULU'NDA KONUŞULANLARI HAYRETLE İZLEDİM"

Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşulanları hayretler içerisinde izledim. 'TFF'de tokat atsın, AVM'de fotoğrafını çeksin' gibi sözler... Fenerbahçe ve

Sürekli Galatasaray ile ilgili konuşuyorlar. Vay Erden Timur bunu yaptı, vay böyle oldu. Fenerbahçe Başkanı'na bir tavsiyem var, bunları yapmayın. Türkiye hep bölünmeye çalışıldı. Yapılan açıklamalar da bu yönde değil mi? Sen niye böyle davranıyorsun?