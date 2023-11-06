Sezon başında satın alma opsiyonu ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu.
Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"
Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa geleceği merak konusu. Premier Lig'in 11. haftasında Nottingham Forest deplasmanında kayıp yaşayan İngiliz ekibinde teknik direktör Unai Emery karşılaşmadan sonra konuştu. Emery, İtalyan oyuncu hakkında da açıklamalar yaptı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
İngiliz ekibi yıldız oyuncuyu kiralamak için sarı-kırmızılılara 5 milyon euro ödedi.
Ayrıca Aston Villa, Galatasaray'a şartlara bağlı olarak 1.375 milyon euro ödeme yapacak.