Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray Münih'te boy gösterecek! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih deplasmanında boy gösterecek. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmadan önce kadrosunu şekillendirmeye başladı. İşte Buruk'un muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek hem 3 puanı hem de liderliği aldı.
Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk da farklı bir taktik denedi ve Abdülkerim Bardakcı'yı sol bekte kullandı.