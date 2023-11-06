Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Okan Buruk raporu yönetime verdi! Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer
Trendyol Süper Lig'de liderliği eline geçiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip koltuğu almasına karşın ocak ayında önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Okan Buruk yönetime raporu sunarken, kurmaylar yıldız isimle yolları ayırmayı düşünüyor. İşte o ismin yerine gelecek yıldız futbolcu... | Galatasaray haberleri
Wifried Zaha'nın ön plana çıktığı mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve liderliği Fenerbahçe'de aldı.
Ezeli rakibinin puan kaybını öğrenen Cimbom, koltuğun yeni sahibi oldu.