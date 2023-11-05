Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Wilfried Zaha dünyanın gündeminde! 'Galatasaray'ı taşıdı'
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken golleri Wilfried Zaha kaydetti. Karşılaşmanın ardından dünya basını, sarı-kırmızılıların Fildişili oyuncusunu manşetlere süsledi. İşte Zaha'ya yapılan büyük övgüler... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Liderliğe yükselen sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha kaydetti.