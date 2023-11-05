Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.
Galatasaray zoru başardı! 44 yıllık rekor kırıldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmayla birlikte 44 yıllık bir rekor kırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aslan, bu sonuçla ligde üst üste 10. galibiyetini almış oldu.