Galatasaray zoru başardı! 44 yıllık rekor kırıldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmayla birlikte 44 yıllık bir rekor kırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 13:42