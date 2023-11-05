Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Galatasaray'ın üzen gelişme! İşte Muslera'nın kaçıracağı maçlar
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. Mücadelede sakatlık yaşayan tecrübeli ismin kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-1 mağlup ederken liderlik koltuğuna da oturdu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki gollerini ise Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha kaydetti.