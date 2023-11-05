Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Galatasaray'dan 8 numara planı! İngiliz ekibine devre arası teklif...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Süper Lig'de geride kalan 11 haftada elde edilen 10 galibiyet 1 beraberliğin ardından moraller yerine geldi. Yönetim ise bu noktada 8 numara transferi için düğmeye bastı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftayı lider tamamladı.
Galatasaray'da bu noktada ise transferde hareketli saatler yaşanıyor.