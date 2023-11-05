Galatasaray'dan 8 numara planı!
Alman ekibiyle transfer pazarlığı!
Canlı Altın ve Döviz Kuru Takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Alman ekibiyle transfer pazarlığı! Alman ekibiyle transfer pazarlığı! 00:17
"Zorbay Küçük dua etsin..." "Zorbay Küçük dua etsin..." 23:56
Toroğlu Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltıyı yorumladı Toroğlu Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltıyı yorumladı 23:51
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? 23:51
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü yorumladı! Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü yorumladı! 23:50
Ertuğrul Doğan: VAR'daki hakem... Ertuğrul Doğan: VAR'daki hakem... 23:50
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! 23:50
Avcı: Ne olduğunu merak ediyorum! Avcı: Ne olduğunu merak ediyorum! 23:50
İsmail Kartal: Beklemediğimiz goller... İsmail Kartal: Beklemediğimiz goller... 23:50
G.Saray'da flaş paylaşım! Trabzon F.Bahçe'yi yenince... G.Saray'da flaş paylaşım! Trabzon F.Bahçe'yi yenince... 23:50
Trabzonspor'dan Tadic'e gönderme! Trabzonspor'dan Tadic'e gönderme! 23:50
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 23:50
SON DAKİKA