Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ | Alman ekibiyle transfer pazarlığı! 3 maç sonra gidebilir
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir. İşte nedeni... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda son olarak yaz transfer döneminde takıma katılan Angelino hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan kritik karar geldi.
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ve teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte transfer listesinin ilk sırasındaki Angelino, bir türlü beklenen performansı gösteremedi.