Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok Icardi iddiası! 'Sözleşmesi hazır'
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında İtalya'dan şok bir haber geldi. Çizme basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki golcünün yeni takımıyla sözleşmesinin hazır olduğu açıklandı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar sezon başında Arjantinli futbolcunun bonservisini PSG'den satın almıştı.
Cimbom'un Icardi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.