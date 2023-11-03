Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tanguy Ndombele, performansıyla eleştiriliyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Ndombele çıkmazı! Tüm planlar altüst oldu
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda şu ana kadar bekleneni veremeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Fransız yıldızdan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız futbolcu, beklenen futbolu sahaya yansıtamadı.
Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.