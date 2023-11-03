TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Ndombele çıkmazı! Tüm planlar altüst oldu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Ndombele çıkmazı! Tüm planlar altüst oldu

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda şu ana kadar bekleneni veremeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Fransız yıldızdan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 15:08