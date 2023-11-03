Süper Kupa Finali'nin tarihi değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Kupa maçı ile alakalı flaş bir açıklama geldi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa Finali'nin yeni tarihi 29 Aralık 2023 günü oldu.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.