Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı! İşte Galatasaray'ın yeni transferi
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında en az 2 takviye yapmayı hedefliyordu. Birçok isimle temas halinde olan Aslan'ın gündemine ise flaş bir yıldız geldi. Cimbom, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
Sarı kırmızılılarda devre arası transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Cimbom yaz transfer döneminde kadrosunu flaş isimlerle takviye etse de bazı mevkilerde problem yaşamaya devam etti.