Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında en az 2 takviye yapmayı hedefliyordu. Birçok isimle temas halinde olan Aslan'ın gündemine ise flaş bir yıldız geldi. Cimbom, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 09:34