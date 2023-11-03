Okan Buruk istedi! Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer

Galatasaray'da çalışmalar devam ederken yönetim ise gözünü ocak ayına dikti. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hamle yapacak olan kurmaylar, performansı beklenenin altında kalan isimle yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Cimbom, o ismin yerine yıldız bir oyuncuyu kadroya dahil edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 06:41