Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı.
Okan Buruk istedi! Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer
Galatasaray'da çalışmalar devam ederken yönetim ise gözünü ocak ayına dikti. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hamle yapacak olan kurmaylar, performansı beklenenin altında kalan isimle yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Cimbom, o ismin yerine yıldız bir oyuncuyu kadroya dahil edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor.
Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı.