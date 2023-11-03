Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da formasını Davinson Sanchez'e kaybeden Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Danimarkalı yıldız futbolcunun bir süredir peşinde olan Tottenham'dan flaş bir karar geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor.
Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi.
İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu.