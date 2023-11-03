GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da formasını Davinson Sanchez'e kaybeden Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Danimarkalı yıldız futbolcunun bir süredir peşinde olan Tottenham'dan flaş bir karar geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 06:41