Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için İngilizler atakta.
GALATASARAY HABERLERİ: İngiliz devi kafayı taktı! Arsenal'dan sonra onlar da sıraya girdi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hem Süper Lig'de hem de Avrupa alınan sonuçlar ve sergilenen futbol tam not aldı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada bazı isimlerin performansı ise dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Avrupa ekiplerinin peşine düştüğü o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için İngilizler atakta.
Daha önce Arsenal'in radarına giren Fransız yıldızı M. United da kadrosuna katmak istiyor.
Takvim'de yer alan haberde United'ın Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Boey için çalışmalara başladığı öğrenildi.