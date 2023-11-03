GALATASARAY HABERLERİ: İngiliz devi kafayı taktı! Arsenal'dan sonra onlar da sıraya girdi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hem Süper Lig'de hem de Avrupa alınan sonuçlar ve sergilenen futbol tam not aldı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada bazı isimlerin performansı ise dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Avrupa ekiplerinin peşine düştüğü o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 06:41