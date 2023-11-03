Ara transfer dönemi için geri sayım sürerken kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray gaza bastı.
Galatasaray'dan bomba hamle! Transferi böyle duyurdular
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan bomba bir hamle geldi. Arjantin basını, sarı kırmızılıların transferdeki yeni hedefini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.11.2023- 11:16
Fotomaç'ın Arjantin basınından derlediği habere göre; sarı-kırmızılı ekip, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti.
Haberde, 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Solari için Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.