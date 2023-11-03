İngiliz devi Manchester United, tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Kırmızı Şeytanlar, son olarak İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Newcastle United'a 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.
Manchester United'da şok gelişme! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada basını, İngiliz devinde yaşanan ve Galatasaray'ı da ilgilendiren şok haberi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Newcaslte United yenilgisiyle eleştiri okları yeniden Erik ten Hag'a döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United; Bayern Münih ve Galatasaray'a kaybederken Kopenhag'ı sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
TEN HAG DÖNEMİ SONA ERMEK ÜZERE
Premier Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için Galatasaray ve Kopenhag karşısında galibiyete ihtiyacı olan Manchester United'ta Erik ten Hag dönemi sona ermek üzere...