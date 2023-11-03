Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Günay Güvenç konuştu.

İŞTE GÜNAY'IN SÖZLERİ:

Muslera'ya geçmiş olsun. Sakatlığı tam olarak ne bilmiyorum. Yanına uğradım ama detaylı konuşmadım, buraya geldim. Oyundan çıktıysa vardır nedeni. Allah şifalar versin. Benim de görevim hazır olmak. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bu geçmişte gösterdim. Burada ve bu seviyelerde göstermek istiyorum. Çok yoğun fikstürden geçiyoruz, bacaklar yorgun. Yorgunken karar vermek daha zor oluyor. Futbol oynayanlar bilir. Kazanmak önemli. Şimdi Bayern Münih maçına hazırlanıyorum. Muslera'nın durumuna bakacağız, ben de konsantre olacağım. Kim oynarsa oynasın, önemli olan kazanmak."