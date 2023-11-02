Süper Lig ve Avrupa'da üst düzey mücadele sürdüren Galatasaray'ın bazı isimleri Avrupa kulüplerinin kıskacında.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık vakti! 2 yıldız veda ediyor
Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom'da ocak ayında takım kadrosunda büyük değişiklikler yaşanacağı öğrenildi. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, 2 yıldızıyla ayrılık aşamasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Davinson Sanchez'in gelişiyle yedek kulübesine mahkum olan Nelsson ve geçtiğimiz sezondan bu yana başarılı bir grafik çizen Sacha Boey'in adı sık sık transferle anılıyor.