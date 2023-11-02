Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Sakatlığı...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Arjantinli golcü, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında iğne ile oynamıştı. Yıldız oyuncunun Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
3 Kasım Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.