Süper Lig'de 9'da 9 yapan sarı kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 2 farklı 11
Ligde ve Avrupa'da iyi gidişatını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Bu sezon 3 farklı kulvarda yarışan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de rotasyona gitme kararı aldı. İşte Okan Buruk'un kafasındaki rotasyon... | Galatasaray haberleri
Ezeli rakibiyle yarışını sürdüren Cimbom'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Ndombele'den beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk, yönetime orta saha takviyesi için rapor sundu.