Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaraylı Hakim Ziyech'e büyük şok! Kötü haberi böyle verdiler
Galatasaray'da yakası sakatlıklardan bir türlü kurtulmayan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Faslı yıldıza şok bir haber geldi. Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Arap basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, Faslı futbolcuyu sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Cimbom'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.