Galatasaraylı Hakim Ziyech'e büyük şok! Kötü haberi böyle verdiler

Galatasaray'da yakası sakatlıklardan bir türlü kurtulmayan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Faslı yıldıza şok bir haber geldi. Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Arap basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023- 11:32