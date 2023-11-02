Galatasaray istiyordu Fenerbahçe bombayı patlattı! Ara transferde ortalık karışacak

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası temaslarını hızlandıran yönetimin, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. Kanarya, Galatasaray'ın da çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 09:41